الارشيف / لايف ستايل

الامارات | التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024

قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة أستاذ بالجامعة للتحقيق، بعدما أصدر فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق "عما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتعارض مع تعاليم الدين الحنيف".

وأفتى الأستاذ بالأزهر عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements