الامارات | ضبط مصري قتل طليقته وأمها في مكة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاء شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مصري اعتدى على زوجته ووالدتها بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتهما.

وأكدت الداخلية السعودية، إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقعت جريمة القتل في سكن مخصص لأحد مستشفيات مكة المكرمة، الخميس الماضي، حيث قتل شخص مصري يعمل ممرضا زوجته الممرضة وأمها من الجنسية المصرية، ويعمل الزوج والزوجة بنفس المستشفى.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الحادثة البشعة هزت الوسط الصحي بالمستشفى على وجه الخصوص والوسط الصحي بمكة المكرمة على وجه العموم، فيما تعاملت الجهات الأمنية مع الحادثة وألقت القبض على الجاني وجرى إيقافه.