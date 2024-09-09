الامارات | 48 قتيلا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024

قالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا إن 48 شخصا على الأقل قتلوا الأحد في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمالي المنطقة الوسطى من الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية.

وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات أخرى تضررت أيضا جراء الحادث.

وقال المتحدث، حسبما نقلت وكالة " رويترز" عن المتحدث حسيني إبراهيم إن عدد قتلى الحادثة وصل إلى 48.