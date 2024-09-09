الارشيف / لايف ستايل

الامارات | 48 قتيلا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 قتيلا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024

قالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا إن 48 شخصا على الأقل قتلوا الأحد في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمالي المنطقة الوسطى من الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية.

 

وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات أخرى تضررت أيضا جراء الحادث.

 

وقال المتحدث، حسبما نقلت وكالة " رويترز" عن المتحدث حسيني إبراهيم إن عدد قتلى الحادثة وصل إلى 48.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements