الامارات | "لحية" الأمير ويليام الجديدة تتصدر "سوشيال ميديا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 سبتمبر 2024

أطلّ وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، أمس (الخميس)، للمرة الأولى بلحيته الجديدة التي شغلت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعلّقين على الشؤون الملكية، إذ ظهر بشكله الجديد خلال زيارته معرضاً فنياً عن المشردين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية

وكان أمير ويلز الذي عادة ما يكون حليق الذقن، أثار سيلاً من ردود الفعل عندما ظهر في مقطع فيديو في 11 أغسطس (آب) مسترخياً إلى جانب زوجته كيت، بلحية تركها تنمو بضعة أيام.

إلا أن الأمير البالغ 42 عاماً ظهر من دون لحية بعد أسابيع، خلال زيارته كنيسة كراثي كيرك، بالقرب من قصر بالمورال في أسكوتلندا.

وعاد وريث العرش ليفاجئ جميع المعلقين الملكيين الخميس بظهوره بفخر بلحيته الجديدة.

وكان الأمير هاري قد روى في سيرته الذاتية المثيرة للجدل «سبير (Spare)» أن شقيقه ويليام كان يشعر بالغيرة من لحيته الحمراء المميزة، إذ لم يكن مسموحاً للملك المستقبلي بترك الشعر ينمو على وجهه.