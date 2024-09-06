هتقوي قلبك.. الكشف عن 4 فواكه تخفض الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تحتوي العديد من الفواكه على ألياف قابلة للذوبان ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الدكتور محمد الزغبي أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يول، إليك 4 فواكه يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة قلبك

فاكهه التفاح

وأضاف لمصراوي، إن التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتساعد على إزالته من الجسم.

تناول التفاح بقشره للحصول على أكبر فائدة من الألياف.

فاكهه الكمثرى

الكمثرى تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول.

يمكنك تناول الكمثرى طازجة أو مطبوخة، أو حتى إضافتها إلى السلطات والعصائر.

فاكهه العنب

العنب غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على مادة تسمى الريسفيراترول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

تناول العنب كوجبة خفيفة أو أضفه إلى الفواكه المجففة.

فاكهه الأفوكادو

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

أضف الأفوكادو إلى السلطة أو استخدمه في صنع الغواكامولي.

وأختتم الزغبي بنصائح طبية إضافية لخفض الكوليسترول

تناول نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الابتعاد عن التدخين

السيطرة على ضغط الدم والسكر

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