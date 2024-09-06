الامارات | حديقة التماسيح في دبي.. أكبر الزواحف بانتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتد حديقة دبي للتماسيح على مساحة 20 ألف متر مربع، وتعد مقصداً أساسياً على خارطة السياح والمقيمين، وتضم تماسيح النيل، وهي أكبر الفصائل التي تعيش في المياه العذبة على مستوى العالم حجماً. وتعتبر حديقة التماسيح محمية طبيعية متكاملة توفر أفضل الظروف المعيشية والبيئية من الغذاء المناسب والمتابعة الصحية، حفاظاً على هذه الفصيلة من الانقراض.

وتضم الحديقة مساحات خضراء شاسعة تتيح للزوار الاستجمام، والتقاط أجمل الصور التذكارية، كما تمكن ممارسة رياضة الجري أو المشي في ممراتها المظللة، التي تُحيط بها أجمل المناظر الطبيعية.

وتوفر الحديقة لعشاق المغامرات فرصة إطعام هذه الحيوانات المخيفة تحت إشراف مرشدين مختصين، يتولون رعاية أكثر من 250 من هذه التماسيح المعروفة بضخامة حجمها وقوّتها، فهي ثاني أكبر الزواحف المتبقية في العالم حجماً بعد تمساح المياه المالحة.