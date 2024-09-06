الامارات | 40 زوجاً من التوائم المتطابقة يلتقون في برلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى نحو 40 زوجاً من التوائم المتطابقة في برلين. ووفقاً للمنظمين، فقد جاء المشاركون في تجمع التوائم الـ21 من جميع أنحاء ألمانيا وسويسرا، بما في ذلك مدن مثل ميونيخ وكيل وهانوفر. وكان أصغر المشاركين أطفالاً صغاراً، بينما كان أكبرهم قد بلغوا سن التقاعد. ونشأت فكرة التجمع السنوي قبل أكثر من 20 عاماً. وكان أشقاء من عائلة توائم في بريمن يزورون بانتظام أخاً لهم في برلين. وقال متحدث باسم المنظمين، إن هذا أدى إلى فكرة دعوة مزيد من التوائم، كما خطط التوائم لحضور عروض في متنزه الأفلام، والذهاب لتناول العشاء معاً في المساء.