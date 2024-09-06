الامارات | 12 مصمماً إماراتياً في النسخة الأولى من «ورشة المواهب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، النسخة الأولى من برنامج «ورشة المواهب» (Talent Atelier) الذي تنظمه بالتعاون مع «ليكول» الشرق الأوسط، مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعم من «فان كليف أند آربلز»، بهدف توسيع آفاق المبدعين وأصحاب المواهب، وصقل خبراتهم في صناعة المجوهرات، وإثراء معارفهم في هذا المجال، ويأتي البرنامج في سياق جهود «دبي للثقافة»، الهادفة إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويستند البرنامج الذي يستمر إلى الـ30 من نوفمبر 2024، إلى ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بتاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفن تقنيات صناعة المجوهرات. وتسعى «دبي للثقافة» من خلاله إلى تطوير مهارات 12 مصمماً إماراتياً، سيشاركون في سلسلة من الدورات وورش العمل التي ستُعقد في مقر «ليكول» الشرق الأوسط في «حي دبي للتصميم»، وسيتعرف المشاركون خلالها إلى الطرق الحرفية والأدوات اللازمة في صناعة المجوهرات بتوجيه من أساتذتهم. وستتاح للمشتركين فرصة التعمق في تاريخ الفن من خلال استعراض المجوهرات العتيقة من مجموعات «ليكول»، وسيكون بإمكانهم في دروس علم الأحجار الكريمة، مراقبة الأحجار المختلفة، باستخدام أدوات عالم الأحجار الكريمة. وسيحظى أفضل ستة مصممين بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس لمدة خمسة أيام، للمشاركة في برنامج «ليكول» التعليمي الذي سيقام خلال نوفمبر المقبل في مقر ليكول الباريسي الجديد بغراند بوليفاردز في فندق دي ميرسي ارجونتو (Hôtel de Mercy-Argenteau on the Grands Boulevards)، حيث سيتم اختيارهم بناء على إبداعاتهم وقدراتهم على استكشاف المواد وتطبيق ما تعلموه من البرنامج.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أن دبي نجحت بفضل رؤاها المتفردة في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للتصميم، وتمكنت من استقطاب الكوادر الشابة المتميّزة في هذا المجال، لافتاً إلى أن برنامج «ورشة المواهب» يجسّد التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الرامية إلى دعم وتمكين المصممين وروّاد الأعمال المواطنين، وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم، والمشاركة في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة. وقال: «يمثل برنامج (ورشة المواهب) ثمرة التعاون والشراكة بين الهيئة و(ليكول) الشرق الأوسط، ونسعى من خلاله إلى نشر ثقافة المجوهرات، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وإيجاد منصة تعليمية نموذجية قادرة على رفد قطاع تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة بدماء جديدة وطاقات شابة، تسهم في نموه والارتقاء به، ما يعكس ريادة دبي العالمية في مجال التصميم».

وقالت مديرة ليكول الشرق الأوسط، صوفي كلوديل، إن «برنامج (ورشة المواهب) هو أكثر من مجرد تجربة تعليمية، إنه منصة للاكتشاف والابتكار وتبادل الثقافات، حيث يعمل على تنمية الإمكانات الإبداعية، وتعزيز الإبداع، ودعم الجيل القادم من المواهب الإماراتية».

5 أسابيع

تمتد فترة البرنامج على مدار خمسة أسابيع، وسيتضمن أكثر من 10 دورات وورش عمل في فنون المجوهرات، بإجمالي يتجاوز 40 ساعة، وستقام تحت إشراف نخبة من صائغي المجوهرات وعلماء الأحجار الكريمة ومؤرخي الفن. كما يتضمن البرنامج زيارات إلى مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، بهدف الاستفادة من ركن لـ«ليكول» الشرق الأوسط الذي يُعدُّ الأول خارج نطاق مقرها الرئيس في «حي دبي للتصميم»، ويضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية المتخصصة بفن وثقافة صياغة وتصميم المجوهرات وعلم الأحجار الكريمة، والمتاحة للجميع.