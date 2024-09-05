سهلة وموفرة.. 6 طرق طبيعية تطهر الرئتين من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الممكن أن يقوم الشخص بتطهير رئتيه من خلال اتباع بعض الطرق الطبيعية، وقد يسهم ذلك في إزالة السموم وتحسين وظائف الجهاز التنفسي، وفقا لما كشفه موقع "medicalnewstoday".

العلاج بالبخار:

يمكن من خلال استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية والمساعدة على تخفيف المخاط.

وقد يضيف البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء، ما قد يحسن التنفس ويخفف المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين.

ويمكن أن يوفر استنشاق بخار الماء راحة فورية ويساعد الأشخاص على التنفس بسهولة أكبر.

وقد يساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أو جفافه.

السعال المسيطر عليه:

السعال هو طريقة الجسم لطرد السموم التي احتجزها في المخاط بشكل طبيعي.

والسعال المتحكم فيه يخفف المخاط الزائد في الرئتين، ويرسله إلى الأعلى عبر الشعب الهوائية.

ويمكن للناس تنظيف رئتيهم من المخاط الزائد عن طريق:

الجلوس على الكرسي مع استرخاء الكتفين، مع إبقاء القدمين مسطحتين على الأرض.

طي الذراعين فوق المعدة.

الاستنشاق ببطء عن طريق الأنف.

الزفير ببطء مع الميل إلى الأمام، ودفع الذراعين نحو المعدة.

السعال مرتين أو ثلاث مرات أثناء الزفير، مع إبقاء الفم مفتوحا قليلا.

الاستنشاق ببطء عن طريق الأنف.

تصريف المخاط من الرئتين:

يتضمن التصريف الوضعي الاستلقاء في أوضاع مختلفة لاستخدام الجاذبية لإزالة المخاط من الرئتين، قد تعمل هذه الممارسة على تحسين التنفس وعلاج التهابات الرئة أو الوقاية منها.

ويمكن القيام بذلك من خلال الاستلقاء على الأرض أو السرير، ووضع وسائد تحت الفخذين للتأكد من أن الصدر أقل منهما، ثم الاستنشاق ببطء من خلال الأنف والزفير من خلال الفم.

ممارسة التمارين الرياضية:

تسهم ممارسة التمارين الرياضية في تحسين الصحة الجسدية والعقلية وتقليل مخاطر العديد من الحالات الصحية والحفاظ على صحة الرئتين وزيادة معدل تنفس الجسم ووصول كمية أكبر من الأكسجين إلى العضلات وتحسين الدورة الدموية.

الشاي الأخضر:

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تسهم في تقليل الالتهاب في الرئتين، وتحمي هذه المركبات أنسجة الرئة من الآثار الضارة لاستنشاق الدخان.

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات:

يمكن أن يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى صعوبة التنفس وثقل الصدر والاحتقان، ولكن قد يساعد تناول الأطعمة المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض.

وتشمل الأطعمة التي تساعد في مكافحة الالتهاب ما يلي:

الكركم والخضروات الورقية والكرز والتوت والزيتون والجوز والفول والعدس.

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