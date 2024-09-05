الامارات | بعد سخرية طويلة...جوني ديب يخضع للتجميل

أجرى الممثل الأميركي جوني ديب تعديلاً على أسنانه، عقب انتقادات حادّة تعرّض لها العام الماضي بسببها.

وشوهد نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" وهو يستمتع بإجازته في جزر البهاما، حيث ظهر في فيديوات التقطها المعجبون بابتسامة جديدة "بيضاء".

وجاء في أحد التعليقات على الفيديو: "أرى أن أسنانه تبدو أكثر إشراقاً من أيّ وقت مضى؟"، وجاء في تعليق أخر: "لقد قام ديب بتجميل أسنانه! تبدو جيدة جداً".

يذكر أن ديب لفت الأنظار في مهرجان كانّ السينمائي عام 2023، إذ اجتاحت صوره وهو يمشي على السجادة الحمراء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ركّز الجمهور على أسنانه التي "تغيّر لونها واعوجّت".