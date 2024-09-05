الامارات | طلق زوجته في حفل زفافهما بسبب الفستان " الأمازيغي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024

أقدم عريس مغربي على تطليق زوجته خلال حفل زفافهما، بسبب اعتراضه على فستانها، حيث أمرها بارتداء الزي التقليدي ، كونه من أصول أمازيغية

وفي التفاصيل التي تناولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن العريس صاحب الأصول الأمازيغية طلب من عروسه ارتداء الزي التقليدي الأمازيغي خلال حفل الزفاف، كونه يعكس تراثهم الثقافي الذي يتمسك ويفخر به.

قوبل طلب العريس بالرفض من العروس، بسبب تمسكها بالحداثة، ورغبتها في ارتداء فستان بتصميمات حديثة يظهر جمالها.

واندلعت مشادة كلامية بين العروسين، تطورت إلى مشاجرة بين عائلتي العروسين، هدد خلالها العريس عروسه بتطليقها إن لم تستجب لرغبته؛ الأمر الذي لم يؤثر ولن يغير في قرار الزوجة، ليقوم العريس بتطليقها واصطحاب عائلته والذهاب من الحفل.