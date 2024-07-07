بمكونات بسيطة.. أسهل طريقة لخلطة توابل الشاورما الجاهزة

- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - مطبخ
الشاورما من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين الكبار والصغار، فالبعض يفضل شراءها من المطاعم نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف، ما يجعل الأمهات تبحثن عن سر شاروما المحلات وأيضا سر البهارات التي تمنحها هذا المذاق، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتحضير خلطة توابل الشاورما الجاهزة خاصة الشاورما السوري.
يمكن تحضير خلطة توابل الشاورما بمكونات بسيطة وموجودة في المنزل على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:
المقادير
- 1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة بودرة
- 1 ملعقة كبيرة كمون بودرة
- 2 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1 ملعقة صغيرة كركم
- 1\2 ملعقة صغيرة 7 بهارات
- 1\2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1\2 ملعقة صغيرة شطة
- 1\2 ملعقة صغيرة قرفة
- 1\2 ملعقة صغيرة قرنفل بودرة
- 1\2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- 1\2 ملعقة صغيرةجنزبيل بودرة
- 1\2 ملعقة صغيرة ملح
خطوات التحضير
- في البداية نخلط مقادير التوابل جيدا
- يمكن الاحتفاظ بها في برطمان أو كيس جاف
- وأيضا يمكن تتبيل الشاورما بها وطهيها في الزيت وتقدم مع السوتيه.
طريقة عمل الشاورما السوري
- نصف كيلو من صدور وأوراك الدجاج مقطعة شرائح رفيعة.
- ثومية.
- عيش تورتيلا أو رقاق طري.
- رشة سكر.
- رشة بابريكا.
- نصف كوب خل.
- رشة زعتر.
- ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة بصل بودر.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- حبهان بودر.
- زنجبيل.
- مقادير خضار الشاورما:
- شرائح طماطم.
- شرائح فلفل رومي.
- شرائح بصل.
- سمنة.
- قطعة فحم.
خطوات التحضير
- نضع شرائح الدجاج في بولة مع الفلفل الأسود والملح والحبهان والزعتر والبابريكا والثوم والبصل البودر والزنجبيل.
- نضيف الخل وبقلبهم ونغطي الدجاج جيدًا، ثم نضعه في الثلاجة لثاني يوم.
- في اليوم التالي نضع الزيت في طاسة ساخنة
- نضيف الشاورما وتفردها جيدًا.
- ونقلبها حتى تنضج تمامًا وتتحول للون الذهبي.
- نقوم بتحمير البصل ونقلبه جيدًا.
- ثم نضيف إليه كل من شرائح الطماطم والفلفل الرومي على الطاسة التي تحوي شرائح الدجاج
- نرفع الشاورما من على النار
- نقوم بتوسيع مكان صغير لوضع الفحمة حتى تأخذ الشاورما رائحة الشواء.
- نضع كمية صغيرة من السمن على الشاورما، وفور ظهور دخان لها غطيها لمدة 10دقائق.