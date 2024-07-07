بمكونات بسيطة.. أسهل طريقة لخلطة توابل الشاورما الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشاورما من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين الكبار والصغار، فالبعض يفضل شراءها من المطاعم نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف، ما يجعل الأمهات تبحثن عن سر شاروما المحلات وأيضا سر البهارات التي تمنحها هذا المذاق، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتحضير خلطة توابل الشاورما الجاهزة خاصة الشاورما السوري.

يمكن تحضير خلطة توابل الشاورما بمكونات بسيطة وموجودة في المنزل على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

المقادير

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة بودرة

1 ملعقة كبيرة كمون بودرة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1\2 ملعقة صغيرة 7 بهارات

1\2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1\2 ملعقة صغيرة شطة

1\2 ملعقة صغيرة قرفة

1\2 ملعقة صغيرة قرنفل بودرة

1\2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1\2 ملعقة صغيرةجنزبيل بودرة

1\2 ملعقة صغيرة ملح

خطوات التحضير

في البداية نخلط مقادير التوابل جيدا

يمكن الاحتفاظ بها في برطمان أو كيس جاف

وأيضا يمكن تتبيل الشاورما بها وطهيها في الزيت وتقدم مع السوتيه.

طريقة عمل الشاورما السوري

نصف كيلو من صدور وأوراك الدجاج مقطعة شرائح رفيعة.

ثومية.

عيش تورتيلا أو رقاق طري.

رشة سكر.

رشة بابريكا.

نصف كوب خل.

رشة زعتر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان بودر.

زنجبيل.

مقادير خضار الشاورما:

شرائح طماطم.

شرائح فلفل رومي.

شرائح بصل.

سمنة.

قطعة فحم.

خطوات التحضير