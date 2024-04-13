محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكبد عضو حيوي مسؤول عن العديد من الوظائف الهامة في الجسم، بما في ذلك إزالة السموم من الدم، وإنتاج العصارة الصفراوية، وتخزين الفيتامينات والمعادن.

يقول دكتور أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي، يمكن أن يؤدي تلف الكبد إلى تليف الكبد، وهو حالة خطيرة يمكن أن تكون قاتلة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، والسمنة، وبعض الأدوية.

إليك 5 أطعمة خارقة تمنع تليف الكبد

القهوة

شرب القهوة قد يساعد في حماية الكبد من التلف

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الكبد من التلف

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الكبد.

الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الكبد من التلف.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في حماية الكبد من التلف.

نصائح طبية إضافية لحماية الكبد

الحصول على التطعيمات ضد التهاب الكبد A و B.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

