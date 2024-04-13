4 علامات على الوجه تشير إلى ارتفاع مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على جسمك، بما في ذلك بشرتك، في الواقع، يمكن أن تكون بعض التغييرات في بشرتك علامة مبكرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، إليك 4 علامات على وجهك يجب أن تبحث عنها

بقع داكنة على الجلد

يُعرف أيضًا باسم داء السكري، وهي بقع داكنة من الجلد يمكن أن تظهر على أي مكان في الجسم ، ولكنها شائعة على الوجه. يسببها تراكم الأنسولين في الدم.

جلد جاف وحكة

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الجفاف، مما قد يجعل بشرتك جافة وحكة.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، مما قد يجعل من الصعب على الجروح الالتئام.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى تورم الجفون.

نصائح طبية للوقاية من علامات مرض السكري على الوجه

الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

تناول نظام غذائي صحي

مارس الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

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