7 علامات في أحلامك تدل على اقتراب زواجك.. جهزي الفستان| فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم، العديد من الرموز في الأحلام والرؤى التي قد تدل على الزواج قريبا، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس"، المُذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

تقول مفسرة الأحلام: "نوعية الملابس وجمالها تدل على اقتراب زواج الفتاة من شخص صاحب خلق طيب، بينما تشير الملابس القديمة أو الممزقة إلى وجود بعض العقبات والتحديات في طريق زواجها".

وتابعت أن رؤية القمر أو ارتداء الحذاء بجميع ألوانه، علامة على اقتراب زواج الفتاة أيضا.

ولفتت إلى أنه عندما ترى البنت أنها توفيت وعادة للحياة مرة أخرى، فهذا يشير إلى دخولها في مرحلة جديدة من حياتها، مليئة بالتغييرات والتطورات.

وأضافت أنه إذا رأت الفتاة العزباء في المنام حلم تجديد عتبة المنزل، فهذا رمز للزواج.

بينما ارتداء الخاتم والحلي الفضية للعزباء قد يكون علامة على اقتراب موعد زفافها.

وأوضحت مفسرة الأحلام أن رؤية المصافحة في المنام للعزباء تدل على ارتباطها برجل صالح.

ولفتت إلى أن تلقي هدية من شخص قريب من الفتاة تشير إلى خطبتها عن قريب.

