"خناقة أول يوم العيد بين الأزواج".. استشاري نفسي يكشف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الاحتفال بعيد الفطر المبارك من المناسبات التي تُضفي بهجة وسرور على قلب المسلمين، حيث يلتقي فيه الأحبة ويتبادلون مشاعر الحب والود، لكن في بعض الأحيان، تتحول هذه السعادة إلى خيبة أمل وشجار بين الأزواج، لدرجة أن يُلقب أول يوم عيد بـ "خناقة أول يوم العيد".

ما سر هذه الخلافات؟

الدكتور جمال فروير، استشاري الطب النفسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أوضح أن: "يزداد التوتر والضغط على بعض الأزواج، خاصة أولئك الذين يعانون من شخصيات عصبية زائدة، ما يسبب حدوث مشاجرات لأسباب تافهة مثل كحك العيد أو ملابس الأطفال".

وأضاف، الاختلاف في وجهات النظر حول التخطيط لكيفية قضاء هذا اليوم، فبينما يفضل أحدهما البقاء في المنزل والاستمتاع بالأجواء العائلية، يرغب الآخر في السفر إلى مكان جديد لتغيير الروتين، ما يؤدي إلى خلافات حول الأولويات والأنشطة المناسبة لقضاء العيد.

نصائح لتفادي الخلافات في أول يوم عيد

- تجنب الزوجين العصبية الزائدة والتحلي بالصبر.

- التفاهم والتخطيط المٌسبق لقضاء إجازة العيد.

- تخصص بعض الوقت للاسترخاء والهدوء خلال يوم العيد، لتجنب الشعور بالتعب والإرهاق.

- تجهيز الأطفال وتحضير ملابسهم وأغراضهم قبل الخروج بوقت كافي

- تحدث الزوجة مع زوجها بهدوء، لتجنب العصبية والمشاجرة.

- تجهيز ملابس الأطفال قبل الخروج من المنزل، ما يُتيح لك الوقت الكافي للتأكد من حصولهم على كل ما يحتاجونه.

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