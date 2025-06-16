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وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق التطبيقات.

– مهندس إنشائي/مدني.

– مشغل أول الرسومات.

– مهندس كهربائي.

– محلل إدارة المخاطر.

– مدير إدارة المخاطر.

– محلل سياسات.

– محرر محتوى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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