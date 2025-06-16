وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مشروع القياس والتقييم.

– مهندس أول تخطيط مشروع.

– مساعد مدير عمليات الموارد البشرية.

– مساعد مدير تطوير المواهب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)