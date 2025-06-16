وظائف شاغرة في مركز الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أول دعم تقني.

– أخصائي أول امتثال بيئي.

– أخصائي أول تفتيش بيئي.

– أخصائي أول تراخيص بيئية.

– أخصائي أول شراكات وعلاقات استراتيجية.

– أخصائي أول مخاطر بيئية.

– مدیر إدارة التخطیط الاستراتیجي.

– مدير إدارة جودة البيئة البحرية والساحلية.

– أخصائي أول نمذجة البيانات البيئية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يونيو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)