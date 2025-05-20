وظائف شاغرة بفروع أسمنت الجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في كل من بيشة، وجازان، وأبها.

تفاصيل وظائف أسمنت الجنوبية

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل معدات تعبئة الأسمنت.

– مشغل رافعة آلية.

– مشغل وحدة تحكم معدات المطاحن.

– مشغل مطحنة الخام.

– مشغل وحدة تحكم الفرن.

– مشغل معدات.

– رئيس قسم العقود.

– أخصائي مشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)