وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– وكيل أول خدمات المطار (الرياض).

– مشرف مناوب خدمات المطار (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)