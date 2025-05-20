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وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني طلاء سيارات (مكة المكرمة).

– فني خدمات إصلاح هياكل السيارات (الطائف).

– محاسب (جدة).

– مدير التخطيط وخدمة العملاء (جدة).

– فني خدمات الإصلاح الميكانيكي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

MO Nasa

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