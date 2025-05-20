وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– محلل أول الاتفاقيات الجديدة.

– محلل أول مراقبة أنظمة الطاقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)