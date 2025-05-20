شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي اللحام.

– أخصائي التكسير الحراري.

– مهندس أول عمليات.

– مشرف التقييس/ كيميائي.

– مهندس أول الأساليب/ تفتيش المخاطر.

– مهندس أول التآكل.

– مهندس أول أفران.

– محلل رئيسي الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)