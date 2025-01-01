وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الاتصال المرئي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي العلاقات العامة والفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الصحافة، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي خدمات الحراسة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)