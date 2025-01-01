وظائف شاغرة لدى شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، والرياض، ورأس الخير، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي رئيسي العقود.

– مدير هندسة وتصميم المصانع.

– مهندس رئيسي تفتيش المعدات.

– مهندس ميكانيكي.

– مدير عمليات المشاريع.

– أخصائي بيئي.

– أخصائي رئيسي البيئة.

– مشغل أول/ الفوسفات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)