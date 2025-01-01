شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من أبها، ومكة المكرمة، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي اجتماعي (أبها).

– أخصائي اجتماعي (مكة المكرمة).

– أخصائية تغذية علاجية (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)