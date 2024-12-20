وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول التخطيط الاستراتيجي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الاقتصاد، إدارة الأعمال).

– مدير أول استراتيجية الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)