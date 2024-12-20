وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مطور أول تكامل الواجهة الخلفية: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل خبير برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).