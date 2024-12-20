وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة المرافق، السلامة المهنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي دعم: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الضرائب غير المباشرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، القانون).

– أخصائي أول مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشتريات المباشرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)