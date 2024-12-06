شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– بائع قطع غيار (الخبر).

– مستشار الخدمة (الرياض).

– مقدر تكلفة ورشة تصليح (جدة).

– موظف استقبال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)