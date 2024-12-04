شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، ورابغ، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول المحاسبة (الرياض).

– مهندس مشروع/ مدني (رابغ).

– مدير قسم التصنيع/ المرافق (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)