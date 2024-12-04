وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مبرمج/ محلل: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الترميز الطبي، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الدراسات السكرتارية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)