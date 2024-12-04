شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة سير للسيارات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي العمليات والأنظمة.

– مساعد مدير تحليلات البيانات.

– مدير إدارة دورة حياة المنتج.

– فني المواد.

– أخصائي أول دعم برامج إلكترونيات المركبات.

– مساعد مدير الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)