مطاعم جارنيل سوشي تعلن عن وظائف شاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم جارنيل سوشي، من خلال وزارة الشباب والرياضة وعبر مبادرة توظيف مصر، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، في مختلف التخصصات، لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفروع “التجمع وزايد، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف مطاعم جارنيل سوشي

مطلوب استيوارد سنتركتشن. مطلوب باص بوي، ولا يشترط الخبرة. مطلوب مدير فرع. مطلوب مشرف فرع. مطلوب ديسباتشر. مطلوب شيفات سوشي. مطلوب شيف سخن. مطلوب استيوارد فروع. مطلوب ويتر. مطلوب كابتن اوردر.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ولا يشترط خبرة، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، ويشترط ان يكون المتقدم من سكان القاهرة أو الجيزة.

وتوفر الشركة مرتبات مجزية وتبس 12%، وبدل مواصلات، وبدل طبيعة عمل وبدل معيشة، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، واجازات سنوية، وفرص للترقي، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف مطاعم جارنيل سوشي

للتقديم على الوظائف المطلوبة بمطاعم جارنيل سوشي، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف جارنيل سوشي” عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة.