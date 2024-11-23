وظائف خالية في شركة ابيلا مصر كبرى شركات التغذية للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ابيلا مصر كبرى شركات التغذية بمصر، إحدى شركات مجموعة أوراسكوم، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة للعمل بمختلف مواقع الشركة بمحافظات الجمهورية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

مطلوب مديرين مواقع خبرة.

مطلوب مشرف مواقع خبرة.

مطلوب شيف عمومي موقع خبرة.

مطلوب طباخ أول مواقع خبرة.

مطلوب طباخ ثاني خبرة.

مطلوب شيف جزار مواقع.

مطلوب شيف خباز شامي خبرة مواقع.

مطلوب مساعد خباز شامي مواقع.

مطلوب شيف جارد مانجية خبرة مواقع.

مطلوب شيف ستيوارد مواقع خبرة

مطلوب مشرف استيوارد مواقع خبرة

مطلوب عامل استيوارد مواقع.

مطلوب رووم بوى مواقع.

مطلوب متر صالة مواقع خبرة.

مطلوب ويتر شباب مواقع وبالقاهرة.

مطلوب مشرف صيانة معدات مطابخ.

مطلوب فني معدات مطابخ خبرة.

مطلوب عمال مخازن.

الشروط والمزايا:

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط وإجادة القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقديم موقف محدد من التجنيد.

وظائف أخرى: –

وتوفر الشركة رواتب مجزية وسكن للمغتربين ووجبات ومواصلات وبدل مواصلات، وزيادات سنوية وتدريب مدفوع، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ابيلا مصر“.