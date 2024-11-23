وظائف خالية بشركة لمار مصر للمؤهلات المتوسطة براتب 9000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة لمار مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة وعبر مبادرة توظيف مصر، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة والابتدائية، للعمل فورًا بفروع الشركة في القاهرة والجيزة والقطامية، برواتب مجزية تصل إلى 9000 جنية، ونتابع الآن نشر تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة لمار مصر

مطلوب كابتن مبيعات تجزئة، مؤهل عالى أو متوسط. مطلوب سائق مبيعات، يجيد القراءة والكتابة شهادة ابتدائية علي الأقل. مطلوب عامل مخزن، يجيد القراءة والكتابة شهادة ابتدائية علي الأقل.

الشروط والمزايا:

يشترط التفرغ التام وان لا يقل المؤهل عن الابتدائية أو مؤهل متوسط، وذلك حسب الوظيفة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4600 جنية إلى 9000 جنية، بالإضافة إلى حوافز، كما توفر مواصلات لأقرب نقطة تجمع، ويوم أجازة، وعدد ساعت العمل 8 ساعات، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف:

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة لمار” عبر ملئ كافة البيانات المطلوبة.