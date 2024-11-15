وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة زهران لإدارة المرافق” في كل من الجبيل، ورأس الخير، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف مشتريات (الجبيل).

– مدير مشروع (الجبيل).

– ميكانيكي ديزل (رأس الخير).

– مساعد طاهي (عدد وظيفتين/ ينبع).

– مدير المشروع (ينبع).

– مباشر أول (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)