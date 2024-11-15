وظائف

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة زهران لإدارة المرافق” في كل من الجبيل، ورأس الخير، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

#وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد بالرياض
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

– موظف مشتريات (الجبيل).

– مدير مشروع (الجبيل).

– ميكانيكي ديزل (رأس الخير).

– مساعد طاهي (عدد وظيفتين/ ينبع).

– مدير المشروع (ينبع).

– مباشر أول (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا