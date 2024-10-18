وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف التسليح (الطائف).

– مشرف الكترونيات الطيران (الطائف).

– معلم لغة إنجليزية (الظهران).

– مدير الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مدقق ضمان الجودة (الجبيل).

– مهندس بحري/ أنظمة الدفع والميكانيكا والكهرباء (الرياض).

– رئيس قسم توافر الأصول (الرياض).

– مدير امتثال الأسلحة والذخائر والمتفجرات (الرياض).

– فني صيانة الطائرات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)