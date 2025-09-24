اليابان | دفء الميسو وقوة النكهة… أوشيما ينقل روح هوكايدو إلى العاصمة

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

يُعتبر رامن سابورو من أشهر أساليب الرامن في اليابان، حيث نشأ في قلب هوكايدو الباردة ليمنح الناس الدفء والطاقة. يتميز هذا الأسلوب بمرق الميسو الغني والكثيف، الذي يمتزج مع الخضار الطازجة وقطع اللحم ليخلق نكهة قوية ومشبعة أصبحت رمزًا لمدينة سابورو نفسها. ولم يعد عشاق هذا الطعم الأسطوري بحاجة للسفر إلى الشمال البعيد، إذ تمت إعادة ابتكار الوصفة الأصلية لأحد أبرز متاجر الرامن هناك في مطعم أوشيما بحي فونابوري في إيدوغاوا شرق طوكيو. وهكذا، يمكن للزوار الاستمتاع بروح سابورو من خلال وعاء رامن واحد دون مغادرة العاصمة.

يُعد مطعم أوشيما في منطقة إيدوغاوا بطوكيو وجهة مميزة لعشاق الرامين، حيث يقدم تجربة مستوحاة من أسلوب سوميري الشهير في سابورو، هوكايدو. يتميز الطبق الرئيسي في المطعم، وهو رامين ميسو، بنكهة غنية ومكثفة تُعيد إحياء تراث سابورو مع لمسة إبداعية خاصة بالطاهي الذي تدرب لمدة 12 عامًا في سوميري، أحد أعرق مطاعم الرامين في اليابان.

يتمحور رامين أوشيما حول مرق ميسو غني، يُعد بعناية ليعكس النكهة المميزة لأسلوب سابورو، المعروف بمرقه الكثيف والدافئ المناسب لمناخ هوكايدو البارد. الميزة الفريدة في تحضير هذا المرق تكمن في تقنية تقليب قاعدة الحساء في مقلاة ووك، وهي خطوة مستوحاة من سوميري تضيف عمقًا إلى نكهة الميسو من خلال الكرملة الطفيفة للمكونات. هذه التقنية تُعزز الثراء والأومامي، مما يجعل كل رشفة من المرق تجربة غامرة تغلف الحواس بنكهات دافئة ومعقدة.

يتبع أوشيما نهج سوميري في دمج نكهات الثوم والزنجبيل اللاذعة، مما يضيف لمسة منعشة وحادة تكمل غنى الميسو. المرق يتم تحضيره غالبًا بمزيج من الدجاج وعظام الخنزير، مع إضافة الخضروات مثل البصل والكرنب لتعزيز التوازن. النودلز، التي غالبًا ما تكون متوسطة السمك ومجعدة، تُصنع خصيصًا لتحمل كثافة المرق مع الحفاظ على قوام مطاطي يُحببها للزبائن.

العنوان: 6-7-13 فونا بوري، إيدوغاوا، طوكيو

الموقع الرسمي: ooshima-funabori.com

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رامن ميسو من أوشيما. السعر: 920 ين ياباني. © ياماكوا دايسوكي)