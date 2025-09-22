اليابان | هانيوا: أسرار التماثيل الفخارية التي تجسّد روح اليابان القديمة

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 22/09/2025

الهانيوا هي تماثيل فخارية مميزة ارتبطت بعصر كوفون في اليابان، حيث وُضعت على القبور وحولها كجزء من الطقوس الجنائزية. ويعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث حتى القرن السابع الميلادي. تنوعت أشكالها بين الأسطوانات البسيطة، والتماثيل التي تجسد البشر بملامح وزيّ ذلك العصر، إضافة إلى صور لحيوانات ومبانٍ وأدوات، ما يجعلها اليوم مصدرًا مهمًا لفهم الحياة الاجتماعية والثقافية في اليابان القديمة.

حماة تلال الدفن؟

في اليابان، شُيّدت تلال الدفن لقادة محليين ذوي نفوذ من القرن الثالث إلى القرن السابع تقريبًا. وكثيرًا ما وُضعت تماثيل فخارية غير مزججة تُعرف باسم ”هانيوا“ على القبور وحولها. كانت النسخ الأولى أسطوانية الشكل، وبينما ظلت شائعة، تضمنت المنحوتات اللاحقة أيضًا أشخاصًا وحيوانات كالخيول، وأشياء كالدروع والجعب. ويُعتقد أن ”هانيوا“ ربما صُممت لحماية شاغلي تل الدفن.

من أبرز الأمثلة على ”هانيوا“ تمثال محارب مدرع معروض في متحف طوكيو الوطني، والذي يُظهر تفاصيل دقيقة للزي العسكري. كما يوجد تمثال آخر مميز لشخصيتين بتعبيرات وجهية ملفتة ووضعيات ذراعين تشير إلى الحركة، ويُطلق عليهما عادةً ”الراقصتان“ بسبب إيماءاتهما الرشيقة. تُعد هذه القطع شاهدًا على الفن والثقافة في تلك الحقبة التاريخية.



محارب هانيوا بدرع كيكو. (بإذن من متحف طوكيو الوطني/ كولبيس)



رقصة هانيوا. (بإذن من متحف طوكيو الوطني/ كولبيس)

تُعد حديقة تلة دفن إماشيروزوكا في تاكاتسوكي، أوساكا، وجهة مميزة لمشاهدة ”هانيوا“ عن قرب. تضم الحديقة 190 نسخة طبق الأصل من تماثيل هانيوا، مستوحاة من القطع الأثرية التي عُثر عليها في تلة دفن إماشيروزوكا. يُتيح الموقع للزوار فرصة لمس العديد من هذه التماثيل، مما يوفر تجربة تفاعلية تتيح استكشاف الفن والتاريخ الياباني القديم بشكل مباشر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: نسخ طبق الأصل من هانيوا في منتزه تل دفن إماشيروزوكا. © بيكستا)