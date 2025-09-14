اليابان | شيوكارا الفاخرة.. رفيقة الأرز والمشروبات اليابانية التقليدية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 15/09/2025

يُحضَّر شيوكارا عادةً من الحبار أو أنواع أخرى من المأكولات البحرية، ويُعرف بمذاقه القوي والغني بنكهات الأومامي الفريدة.

شيوكارا هو طعام مخمر، يحضر غالبا باستخدام الحبار، لكن يمكن استخدام أنواع أخرى من المأكولات البحرية أيضا. يعرف شيوكارا بأسماء مختلفة بحسب نوعه ومنطقة صنعه. ولأنه يتميز بغناه بنكهة أومامي، فهو من المأكولات التي يتم تناولها عادة مع الأرز والمشروبات الكحولية.

أمائبي شيوكارا

يتناغم الملمس الممتلئ والحلاوة الخفيفة لأمائبي (القريدس الحلو) مع هذا النوع من الشيوكارا بشكل رائع.



(© بيكستا)

هوتاروئكا شيوكارا

يصنع هذا النوع الساحر من الشيوكارا من هوتاروئكا (يراع الحبار) الصغير الكامل.



(© بيكستا)

شوتو

يصنع هذا النوع من الشيوكارا من أحشاء (معدة وأمعاء) سمك الكاتسوؤ (بونيتو). وهو من الأطباق المميزة لمحافظة كوتشي أكثر مناطق اليابان صيدا لسمك الكاتسوؤ. يسمى بالأحرف الصينية ”酒盗(شوتو)“ ويعني حرفيا ”الرغبة في تناول الساكي إلى حد سرقتها“، وقد أطلق عليه هذا الاسم بعد أن مدح أحد الحكام الإقطاعيين هذا الطبق قائلا ”إنه لذيذ جدا لدرجة تدفعني لرغبة في سرقة الساكي“.



(© بيكستا)

كونوواتا

هو نوع من الشيوكارا يصنع من أمعاء ناماكو أو خيار البحر. وبما أنه لا يمكن استخراج سوى بضعة غرامات من كل ناماكو، فإنه يعتبر من الأطباق النادرة. في الواقع يعد من بين ثلاثة أطباق فاخرة رئيسية في اليابان، إلى جانب أوني (قنفذ البحر) وكاراسومي (بطارخ البوري المملحة والمجففة). ورغم ذلك فإن أول شخص جرب أمعاء خيار البحر كان شخصا استثنائيا.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: شيوكارا مع قطع جبن كريمية، وهو أحد أصناف قائمة الطعام في إيزاكايا. © بيكستا)