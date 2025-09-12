اليابان | بين الغموض والتحولات… كيف ترسم اليابان مستقبل أمنها؟

عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025 لم تكن مجرد حدث سياسي أمريكي، بل لحظة مفصلية أعادت رسم ملامح العلاقات اليابانية الأمريكية. ففي الجزء الثاني من مقابلتنا مع عالم الاجتماع وخبير العلاقات الثنائية يوشيمي شونيا، نستعرض معه محطات التاريخ الحديث التي شكّلت هذا التحالف، ونفتح نافذة على التحديات والفرص التي قد تحدد مسار العلاقة بين طوكيو وواشنطن في السنوات المقبلة.

الرسائل اليابانية إلى ماكارثر

الاستسلام غير المشروط لليابان قبل 80 عاماً يُعد نقطة التحول الأعظم في علاقتها بالولايات المتحدة. اليابان فقدت استقلالها وتحملت أكثر من 6 سنوات كدولة محتلة. القيادة العامة لقوات الحلفاء، بقيادة الجنرال الأمريكي دوغلاس ماكارثر، كانت محور هذا الاحتلال.

عالم الاجتماع يوشيمي شونيا ناقش في كتاباته عدة حلقات من فترة الاحتلال. إحدى هذه الحلقات هي المراسلات العامة مع القيادة العامة، ممثلة بحوالي 440 ألف رسالة أرسلها كتاب يابانيون إلى الجنرال ماكارثر، كما وثّق سودي رينجيرو في كتابه ”عزيزي الجنرال ماكارثر“ عام 2001.

الرسائل المحفوظة، بشكل مفاجئ، عبرت عن حسن النية تجاه ماكارثر والولايات المتحدة. هذه الرسائل أظهرت قبولاً للحكم الأمريكي ”من أجل سعادة مستقبلية لجميع اليابانيين وأحفادهم“ ورغبة في تكليف الولايات المتحدة بمسؤولية إعادة بناء اليابان بناءً على إرشاداتها. بعض الرسائل اقترحت حتى اتحاداً بين اليابان والولايات المتحدة.

اليابانيون، قبل سنوات قليلة فقط، كانوا يكرهون ”الأمريكيين والبريطانيين الهمجيين“، خاصة أولئك الذين بقوا في الجزر الرئيسية وشهدوا تدمير مدنهم الكبرى بالغارات الجوية، بما في ذلك إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناغاساكي.



انظروا إلى الطغيان واللاإنسانية! أخيرًا يكشف الأمريكيون والبريطانيون الشيطانيون عن حقيقتهم. عنوان رئيسي من عدد عام ١٩٤٢ من مجلة “دومي شاشين توكوهو”، وهي نشرة مصورة عن تقدم اليابان في زمن الحرب. (© كيودو)

كيف حدث هذا التحول السريع؟

التحول السريع في الموقف، حسب يوشيمي، ليس صعباً للفهم إذا نظرنا إلى التاريخ الياباني. الميل الأساسي لليابانيين منذ عصر ميجي (1868-1902) كان الحفاظ على شعور بالتفوق تجاه دول آسيا القارية من خلال التقرب من الحضارة الغربية، التي تجسدت في الولايات المتحدة.

على الرغم من كون الصين من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، لم تكن لتُقابل بنفس القبول الشعبي لو كان قائد الاحتلال صينياً بدلاً من أمريكي. في جوهره، مكّن تبجيل اليابان لماك آرثر بعد الحرب العالمية الثانية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، اليابان من ”الحفاظ على عقدة التفوق نفسها تجاه آسيا التي كانت لديها قبل الحرب العالمية الثانية“. ويرى يوشيمي أن هذا هو السبب وراء تحوّل اليابان في النهاية إلى موقف مؤيد لأمريكا، وقبولها الشكل الجديد للعلاقة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي شهدتها الفترة التي سبقت معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية عام 1960.



حوالي 200 ألف شخص اصطفوا في الشوارع لتوديع دوغلاس ماكارثر بعد 6 سنوات في اليابان.(© كيودو)

السفن السوداء وتوسع أمريكا غربًا

يمكن إرجاع أصل هذه العقلية حسب يوشيمي إلى وصول ”السفن السوداء“ للققائد البحري الأمريكي ماثيو بيري في عام 1853. في مواجهة القوة العسكرية التي يرمز إليها أسطول بيري من السفن البخارية الحديثة، اضطرت شوغونية إيدو إلى التخلي عن سياستها الانعزالية طويلة الأمد والبدء في فتح اليابان للعالم. ومع ذلك، بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية المحلية التي تلت ذلك، سقطت حكومة إيدو في النهاية. يوضح يوشيمي كيف أن إصلاح ميجي عام 1868 لم يجلب أسلوبًا جديدًا للحكم إلى اليابان فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحول كبير في العقلية اليابانية. عطل هذا التحول تصورًا عمره حوالي 1500 عام للصين، القوة القارية المجاورة، كنقطة مرجعية رئيسية لليابان - وهي وجهة نظر تجسدت في البعثات الدبلوماسية التي أرسلها الحكام اليابانيون إلى سوي (581-618) وتانغ (618-907) في الصين.



تُظهر إحدى المطبوعات المعاصرة اثنتين من ”السفن السوداء“ للقائد بيري. (© كيودو)

يُتابع البروفيسور يوشيمي: ”قبل وصول بيري، كان حكام اليابان حريصين دائمًا على الحفاظ على مسافة معينة من الصين. وبينما كانوا يرغبون في محاكاة بعض جوانب الحضارة الصينية الإمبراطورية المتقدمة، كانوا أيضًا حذرين من الذوبان في الإمبراطورية الصينية“. ومع ذلك، أظهرت السفن السوداء للقادة اليابانيين وجود دولة أخرى ذات قوة كبيرة وحضارة أكثر تقدمًا شرق اليابان. وقد أتاح هذا لليابان فرصة لاستخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة كوسيلة ضغط، بل وحتى لتحقيق ميزة على الصين.

مع ذلك، عند النظر إلى وصول بعثة بيري من المنظور الأمريكي، تظهر صورة مختلفة تمامًا.

كما هو معلوم، نالت المستعمرات الثلاث عشرة في شرق الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا عام 1776، ووسّعت الحكومة الجديدة أراضيها تدريجيًا غربًا، مع الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية. وبحلول عام 1848، ضمّ المستوطنون الأمريكيون الأراضي الواقعة على الساحل الغربي للقارة وضمّوها إلى الولايات المتحدة. ووفقًا ليوشيمي، ”برّر الأمريكيون المجازر الجماعية التي ارتكبوها بحق الشعوب الأصلية، والاستيلاء على أراضيهم، واستعمار جزر المحيط الهادئ“ استنادًا إلى مبدأ ”القدر الواضح“.

ولم يمضِ وقت طويل حتى دفع مفهوم ”القدر الواضح“ الولايات المتحدة إلى المحيط الهادئ، حيث أصبحت قوةً إمبرياليةً بحد ذاتها. وبينما رأى اليابانيون في نهاية المطاف في وصول السفن الحربية السوداء وانفتاح اليابان فرصةً لتحديث الأمة، يشرح يوشيمي كيف أجرى بيري مسوحاتٍ وقياساتٍ شاملةً للخصائص الجغرافية المهمة في جميع أنحاء اليابان، ”كما لو كان يستبق الصراعات العسكرية في الأجيال القادمة“.

وهكذا، كانت حملة بيري للأمريكيين في جوهرها تأكيدًا للهيمنة. لم تكن سوى حدث واحد مرتبط خفيًا بالتوسع الأمريكي غربًا، والذي أدى في النهاية إلى ضم هاواي وجزر أخرى في المحيط الهادئ والفلبين.

يشير يوشيمي إلى كيف أن وجود ماك آرثر نفسه يربط أحداث القرن التاسع عشر بالاحتلال الأمريكي بعد الحرب: ”انتصرت الولايات المتحدة في الحرب ضد إسبانيا عام 1898 واستولت على الفلبين. في ذلك الوقت، أصبح آرثر ماك آرثر الابن، والد الجنرال ماك آرثر، الحاكم العسكري العام للفلبين وقمع حركة الاستقلال المحلية بوحشية. كان الجنرال ماك آرثر، الذي كان معجبًا بوالده، ينظر إليه كمصدر تلميحات حول حكم اليابان المحتلة. وبهذه الطريقة، ومن خلال عائلة ماك آرثر، يمكن رؤية سلسلة الأحداث من ضم الفلبين إلى احتلال اليابان كخط مستقيم.

تفوق اليابان المستمر

كان جوهر العلاقة الأمريكية اليابانية يكمن في هذه الأجندات المتباينة التي تصاعدت في نهاية المطاف إلى حرب شاملة مع هجوم اليابان على بيرل هاربور عام 1941. وكانت النتيجة قتلًا ودمارًا شاملين على نطاق واسع. في منشورات الحرب الأمريكية، غالبًا ما كان يُصوَّر اليابانيون على أنهم ”قرود“. أما في اليابان، فكان يُصوَّر الأمريكيون على أنهم وحوش شيطانية.

يرى يوشيمي أن ”السبب الكامن وراء تصوير اليابانيين على أنهم “قرود” هو المفاهيم العنصرية للتطور الاجتماعي. اعتقد الأمريكيون أن المجتمع الأبيض الغربي هو قمة الحضارة، وأن الدول النامية في آسيا - بما فيها اليابان - كانت في مرحلة مبكرة من تطور الرئيسيات، أشبه بالقرود“.

وكانت النتيجة نزع الصفة الإنسانية عن العدو بطريقة ”مكّنت الولايات المتحدة من تحليل بنية المجتمع الياباني ومناطقه الحضرية ببرود، وبناءً على هذه البيانات، تنفيذ عمليات قتل جماعي عشوائية من خلال غارات جوية على البر الرئيسي“. ولكن يبدو أن اليابان تفتقر إلى العقلية العلمية الخالية من المشاعر والبيانات اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة بشكل مباشر، وكانت في الأغلب ”تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها وحشاً شيطانياً لا يشبع“.



البروفيسور يوشيمي شونيا. (© يوكوزيكي كازوهيرو)

ولذلك، وبما أن اليابان ومواطنيها خضعوا ودعموا طواعية الاحتلال بعد الحرب، فإن يوشيمي يزعم أن هذا يعني في الأساس أن اليابان اختارت وضع نفسها تحت الولايات المتحدة في التسلسل الهرمي العنصري ــ على الرغم من أن العمل مع الولايات المتحدة من شأنه أن يسمح لليابان بالحفاظ على شعورها بالتفوق ”العرقي“ على البلدان الآسيوية الأخرى.

استهلاك أمريكا: رمز ديزني لاند طوكيو

مع بداية الحرب الباردة، بدأت اليابان تتمتع بالازدهار الاقتصادي في إطار معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية. واعتنق المجتمع الياباني الثقافة الأمريكية واستوعبها كرمز للثراء. ويوضح يوشيمي كيف لاءم هذا المصالح الأمريكية تمامًا:

”كانت خطوط المواجهة العسكرية للحرب الباردة في آسيا هي شبه الجزيرة الكورية وتايوان وفيتنام والفلبين. ولدعم هذه الجبهة العسكرية، كانت هناك حاجة إلى قاعدة اقتصادية وصناعية قريبة. وهذه كانت اليابان. زودت الولايات المتحدة اليابان بالتكنولوجيا والأموال لإنعاش اقتصادها وتعزيز تطوير الصناعات المستقلة حتى تتمكن اليابان من القيام بهذا الدور الحيوي. من وجهة نظر اليابان، كانت هذه فرصة لتوسيع أسواقها الآسيوية وتحقيق الازدهار دون تحمل مخاطر عسكرية. وقد اغتنم العديد من اليابانيين هذه الفرصة بكل سرور. وقد ربط الإطار الأمني ​​الأمريكي الياباني بين الولايات المتحدة واليابان عسكريًا، مع تمكين التكامل التدريجي للحياة الاقتصادية والثقافية.



احتفلت ديزني لاند طوكيو بمرور 40 عامًا على افتتاحها في عام 2023، ولا تزال مكتظة بالزوار حتى يومنا هذا. (© جيجي برس)

يذكر يوشيمي ديزني لاند طوكيو، التي افتُتحت عام 1983، كرمزٍ من رموز اندماج اليابان مع الولايات المتحدة، ومحورٍ للثقافة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

”تُعزز “الأراضي ذات الطابع الخاص” في ديزني طوكيو رؤيةً عالميةً أمريكيةً بامتياز. صُممت “الأرض الغربية” على غرار حقبة الغرب المتوحش التي شهدت توسعًا رائدًا عندما استُولي على أراضي الحدود وطُرد السكان الأصليون. أما في “أرض المغامرات”، فيمكن للزوار استكشاف الأدغال والجزر الاستوائية، متتبعين مسار التوسع الغربي للولايات المتحدة في المحيط الهادئ وما وراءه. لذا، تُعدّ رحلة العميد البحري بيري وحرب المحيط الهادئ امتدادًا لهذا التاريخ. ومع ذلك، يستمتع العديد من اليابانيين بهذه المعالم السياحية دون أن يدركوا هذه الدلالات. قد يغرق اليابانيون في وهم الاندماج مع الولايات المتحدة، لكنه في النهاية محض خيال“.

أهمية النقل البحري

مع ذلك، قد لا يستمر هذا الوضع إلى أجل غير مسمى. قد يكون إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حافزًا رئيسيًا للتغيير. وكما ذُكر في المقال الأول من هذه السلسلة، إذا تدهورت المشاعر اليابانية تجاه الولايات المتحدة بسبب سياسات إدارة ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى صدع قاتل في العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، بالنظر إلى غرب اليابان، هناك الصين، التي أصبحت قوة اقتصادية قائمة بذاتها، وتزيد قوتها العسكرية بسرعة. كما لا يمكن تجاهل التهديدات من كوريا الشمالية وروسيا. ما المسار الذي ينبغي أن تتبعه الدبلوماسية اليابانية للتعامل مع هذه التوترات؟

يتأمل يوشيمي في الطبيعة المتغيرة للنظام العالمي خلال القرن الماضي. ويصف كيف يمكن اعتبار القرن العشرين عصر ”القوة المركزية“ التي تركزت على إمبراطوريات ضخمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ذات قوة جذب هائلة. وقد عزز هذا تطور العولمة. وفقًا ليوشيمي، في العصر الحديث، ”بلغت العولمة حدودها القصوى، فنحن الآن في عصرٍ تُسيطر فيه “القوى الطاردة المركزية”. والنتيجة هي أن الضغوط ستدفع الدول على الأرجح إلى التباعد، مما يعني أن النظام العالمي من غير المرجح أن يُركّز على قوة أو قوتين أساسيتين.

في هذا السياق، يعتقد يوشيمي أن علاقات اليابان مع دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا ستزداد أهميةً من أي وقت مضى.

”تحتضن مياه غرب المحيط الهادئ الأرخبيل الياباني والفلبين وإندونيسيا وآلاف الجزر والدول الساحلية الأخرى، ولكل منها تراث ثقافي غني. قد يكون هناك خيارٌ أمام دول هذه المنطقة الساحلية والأرخبيلية للتواصل مع بعضها البعض واتباع نهج دبلوماسي متميز يحافظ على مسافة من كلٍّ من الولايات المتحدة والصين“.

في الواقع، ربما تكون اليابان قد وصلت بالفعل إلى نقطة لم تعد قادرة فيها على الاكتفاء باتباع نهج إدارة ترامب أو الولايات المتحدة عمومًا. فهل حان الوقت للبدء في استكشاف ”مسارات جديدة“ للدبلوماسية اليابانية؟

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في 13 أغسطس/آب 2025، الترجمة من الإنكليزية. النص بقلم كويزومي كوهي وإيغاراشي كيوجي من باور نيوز. صورة العنوان الرئيسي: يوشيمي شونيا في حرم جامعة كوكوغاكوين في تاما بلازا. © يوكوزيكي كازوهيرو)