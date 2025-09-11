اليابان | نورين.. ستائر المدخل التي تحكي تاريخ اليابان وثقافتها

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
نورين ليست مجرد ستائر عادية تُعلّق خارج مداخل المتاجر والمطاعم في اليابان، بل هي رمز يحمل دلالات ثقافية وتجارية عميقة. فمنذ قرون، استُخدمت هذه الستائر القماشية للإشارة إلى أن المكان مفتوح لاستقبال الزبائن، ولإبراز هوية المتجر أو المطعم عبر الألوان والرموز المطبوعة عليها. كما تعكس النورين الحرفية والجمال البسيط في التصميم الياباني، إذ تجمع بين الوظيفة العملية – كحماية من الشمس والغبار – والدور الجمالي كواجهة أنيقة تميز كل محل عن الآخر.
لافتة تقليدية تجذب الزبائن
نورين هي ستائر يابانية تقليدية قصيرة تُعلّق عند مداخل المتاجر والمطاعم وحتى الحمّامات العامة. في بدايات استخدامها، كانت تؤدي وظيفة عملية تتمثل في حجب أشعة الشمس والغبار، مع السماح في الوقت نفسه بمرور الزبائن بسهولة مقارنة بالأبواب المغلقة.
ومع مرور الزمن، تطور دور النورين ليصبح وسيلة للإعلان والتمييز، حيث بدأ أصحاب المتاجر بكتابة أسماء محلاتهم أو طباعـة شعاراتهم عليها. اليوم، اكتسبت نورين بعدًا رمزيًا يتجاوز وظيفتها المادية، فأصبحت تمثّل سمعة المتجر وقيمة علامته التجارية. لذلك يُقال إن ”الإضرار بالنورين“ يعني الإضرار بسمعة المنشأة، بينما يُستخدم تعبير ”تقسيم النورين“ للإشارة إلى مساعدة موظف على افتتاح فرع أو متجر مستقل يحمل تقاليد المكان الأصلي.
