اليابان | تمثال واقف لزاو غونغين في معبد سانبوتسوجي بجبل ميتوكو

الفن البوذي في اليابان

ثقافة 05/09/2025

التعابير العنيفة التي تظهر على وجه هذا التمثال، الذي كان ذات يوم موجودا في مكان آمن على جرف صخري، تهدف إلى قمع الأوهام والعوائق التي تحول دون التنوير.

هذا التمثال الواقف لـ”زاو غونغين“ في معبد سانبوتسوجي بجبل ميتوكو في ميساسا بمحافظة توتّوري، يبدو وكأنه يندفع نحو الناظر بوجه متجهم تتفجر منه ملامح الغضب العارم.

إن هذا التمثال هو ”غونغين“ أي تجلي لبوذا في هيئة إله محلي. ويرتبط زاو غونغين على نحو خاص بتقليد ”شوغيندو“ وهو مذهب توفيقي يمزج بين عبادة الجبال والبوذية. وبحسب الأسطورة، فإن ”إن نو غيوجا“ مؤسس الزهد الجبلي في فترة نارا (710–94) كان يمارس طقوس التقشف والتدريب الروحي على منحدرات جبل كينبوسين، أحد الجبال المقدسة في يوشينو بين نارا وشبه جزيرة كيي، حين شاهد زاو غونغين يطير من شق في صخرة عظيمة. يبدو شعر التمثال واقفا، ليجسد شكلا غاضبا بهدف قمع الأوهام والعوائق التي تحول دون التنوير. يضع التمثال يده اليسرى عند خصره مشكلا إشارة السيف ”كين إين“، بينما تتخذ قبضته اليمنى المرفوعة وساقه المرفوعة وضعية مفعمة بالحركة والاندفاع.



(© مودا توموهيرو)

كان هذا التمثال موضوعا من قبل في الحرم الداخلي للمعبد، المعروف باسم أوكونوين والمحدد ككنز وطني، وهو منغرس في جرف صخري على جبل ميتوكو. وقد أكسب هذا الموضع الوعر الذي صعب الوصول إليه ذلك الحرم سمعة بأنه أخطر كنز وطني في البلاد. ويقال إن ”إن نو غيوجا“ شيد قاعة عند سفح الجبل في سنة 706 مكرسة لزاو غونغين، ثم قذف بها إلى فجوة في واجهة الجرف بقواه الخارقة. ولهذا عرفت باسم ”ناغيئيري دو“ أي القاعة المقذوفة. وبحسب التقاليد، فقد أنشأ ”إنّين (يُعرف بعد وفاته باسم جيكاكو دايشي)“ مجموعة أخرى من أبنية المعبد في سنة 849، ونصب فيها تماثيل لشاكياموني وأميدا وداينيتشي، ومنها استقى المعبد اسمه سانبوتسوجي أي معبد البوذا الثلاثة.

شيدت قاعة ناغيئيري باستخدام أعمدة طويلة تحمل أرضيته عند واجهة الجرف الصخري الشاهق. ويعرف هذا الطراز المعماري باسم ”كاكي زوكوري“، وهو يجعل القاعة نظيرة للـ”المنصة“ الشهيرة في معبد كييوميزوديرا في كيوتو. وقد كشف مسح أجري سنة 2001 أن شرفة إنغاوا تعود إلى القرن الثاني عشر تقريبا. ومن ثم فليس مرجحا أن تكون هي النسخة الأصلية التي ”قُذفت“ في موضعها من قبل ”إن نو غيوجا“، لكن هناك أسئلة كثيرة ما تزال بدون جواب حول هذا الأسلوب المعماري وكيفية تشييده في مكان يتعذر الوصول إليه بهذه الشكل.

قاعة ناغيئيري على واجهة جرف صخري على ارتفاع 520 مترا. (© مودا توموهيرو)

التمثال الرئيسي منحوت من خشب هينوكي (نوع من السرو) باستخدام تقنية يوسيغي-زوكوري التي يقوم فيها النحات بتشكيل الجزء الأساسي من التمثال من قطعتين أو أكثر من الخشب. وعلى الرغم من أن التمثال مصنوع من عدة قطع مجمعة، إلا أنه يقف بثبات لافت وواقعية مدهشة على ساق واحدة، شاهدا على براعة النحات الاستثنائية. وعندما جرى تفكيك التمثال من أجل ترميمه سنة 1921، عثر في داخله على نقش صلاة يعود إلى سنة 1168، ما يشير إلى أن التمثال صنع في الفترة نفسها التي أنشئت فيها القاعة. وهناك نظرية مقنعة ترى أن النحات هو كوكيي والد أونكيي. ويبدو أن التمثال كان في الأصل مطليا بألوان زاهية فوق طبقة من الطين الأبيض.

توجد في معبد سانبوتسوجي 7 تماثيل أخرى لزاو غونغين، جميعها محددة كممتلكات ثقافية مهمة. ويعتقد أنها تعود إلى الفترة ذاتها، غير أنها تختلف عن التمثال الرئيسي في كونها منحوتة من قطعة خشب واحدة. وباستثناء تمثال واحد جرى تصنيفه ضمن الممتلكات الثقافية المهمة في سنة 2017، فإن هذه التماثيل جميعا معروضة في متحف كنوز سانبوتسوجي. وهي مجتمعة تعكس التفاني الشديد لزاو غونغين، كما تجسد غنى الثقافة الدينية التوفيقية التي ازدهرت في ميتوكو خلال فترة هييان (794–1185).



(© مودا توموهيرو)

كان ممارسو شوغيندو يعتزلون العالم الدنيوي وينطلقون في أعماق الغابات والجبال، حيث يمارسون طقوس تقشف صارمة وتدريبا روحيا شاقا في تضاريس وعرة أي زلة صغيرة فيها تعني الموت. ويقول المصور الفوتوغرافي مودا توموهيرو ”إن أداء هذه الطقوس التقشفية والشعور بقرب الموت كان السبيل الوحيد للولادة من جديد بإحساس مختلف بالحياة. وبالنسبة لهؤلاء النساك الجبليين الذين اختاروا السير في طريق روحي مخاطرين بأرواحهم، فلا بد أن تمثال زاو غونغين المهيب قد بدا لهم كإله يحميهم. ذلك هو اليقين الذي تملكني عبر عدسة الكاميرا وأنا ألتقط هذه الصور“.

يقود مسار جبلي شديد الانحدار إلى معبد سانبوتسوجي، وهو طريق خطر تعرض فيه كثير من الحجاج للأذى عند سقوطهم (© مودا توموهيرو)

تمثال واقف لزاو غونغين

الطول: 1.15 متر

التاريخ: أواخر فترة هييان

سانبوتسوجي (محافظة توتّوري)

ملكية ثقافية مهمة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال واقف لزاو غونغين في معبد سانبوتسوجي. © مودا توموهيرو)