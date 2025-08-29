اليابان | رحلة إلى الماضي عبر نكهات الحلويات اليابانية في مقهى هادئ بطوكيو

على بُعد خطوات من الصخب اللامتناهي في محطة إيكيبوكورو، حيث تتقاطع حياة الملايين يوميًا، يختبئ مقهى ”تشانوما“ كسرّ صغير لا يعرفه إلا الباحثون عن الهدوء. هنا، تفوح رائحة الشاي الأخضر وتلمع ألوان الحلويات اليابانية التقليدية وسط مشهد طبيعي بديع، لتغدو كل لحظة أشبه باستراحة شاعرية وسط قلب المدينة النابض.

ملامح من إيكيبوكورو القديمة

على بعد دقائق قليلة من صخب المخرج الغربي لمحطة إيكيبوكورو، وبعد عبور أحد الأزقة الضيقة المنتشرة في الحي، ستجد نفسك أمام مشهد غير متوقع. فبين المباني الشاهقة، تختبئ حديقة خضراء مكتظة بالأشجار، تحتضن مقهى يقع في منزل تقليدي قديم. هذا المنزل الخشبي ذو الطابق الواحد، الذي يبلغ عمره حوالي 80 عامًا، ينعم بهدوء يبدو وكأنه من زمن آخر، ويستقبل كل زائر جديد بلمسة من السحر والاكتشاف، وكأنه جوهرة مخفية تنبض بالأصالة.

تم بناء هذا المنزل بعد الحرب العالمية الثانية على يد جدّ فوكانو هيرويوكي، مالك المقهى، وقد عاشت عائلته في هذه المنطقة منذ عصر إيدو (1603-1868).

تُعد البوابة الخشبية عند مدخل المقهى تحفة معمارية ثمينة يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر وأواخره، وقد صمدت أمام زلزال كانتو العظيم ونيران القصف الجوي خلال الحرب العالمية الثانية. بمجرد عبور هذه البوابة، ستجد نفسك تنتقل إلى فضاء المقهى الهادئ، حيث يمتزج التاريخ بالسكينة.



يُعد السقف البارز للبوابة الخشبية معلمًا بارزًا (© كاواغوتشي يوكو)

أول ما يُقابل الزائر عند الدخول هو الـ”دوما“، وهي سمة من سمات المنازل القديمة، عبارة عن مساحة داخلية ذات أرضية ترابية كانت تُستخدم في المنازل اليابانية التقليدية كغرفة عمل فسيحة تقع خلف المدخل مباشرة، وقد تم تجهيزها الآن بطاولات ومقاعد للزوار. وعند الصعود إلى داخل المنزل، حيث كان فوكانو يعيش في الماضي، تنفتح أمامك غرف ”الواشيتسو“ المفروشة بحصير التاتامي، وممشى خشبي خارجي مغطى يُعرف بـ “الإنغاوا”، يعكس جمال العمارة اليابانية التقليدية.



الـ”دوما“ مشرقة وواسعة التهوية، ويمكن رؤية غرفة ”واشيتسو“ بأرضية التاتامي على الجانب الأيمن (© كاواغوتشي يوكو)

كلا المساحتين، الدوما وغرف الواشيتسو، مفتوحتان الآن لزبائن المقهى، وتتميزان بنوافذ كبيرة تطل على الحديقة الخضراء في الخارج. ابقَ في الدوما لتستمتع بالضوء المتسلل عبر الأشجار، أو انزع حذاءك وادخل إلى غرف الواشيتسو لتعيش أجواء الظلال الباردة في بيت ياباني تقليدي. الشمس أو الظل—دع مزاجك يقرر ما يناسبك أكثر في ذلك اليوم.



الجلوس على الأرض في الغرفة اليابانية مثالي للتمدد والاسترخاء (© كاواغوتشي يوكو)

تستفيد غرف الواشيتسو من التجهيزات الأصلية التي تم الحفاظ عليها بعناية، مثل أبواب ”فوسوما“ المنزلقة المزينة بنقوش الغيوم الذهبية وأزهار البرقوق (اؤمى)، وشاشات ”شوجي“ التي تحتوي في أسفلها على ألواح زجاجية لمشاهدة تساقط الثلج في الشتاء. تحتوي إحدى الغرف على ”توكونوما“ (مكان مخصص للزينة) ومدفأة. كانت هذه الغرفة سابقًا مخصصة لتقديم الشاي، وتمتاز بجو هادئ بعيد عن الزخرفة الصاخبة، مما يمنحها طابعًا بسيطًا ومريحًا.



يُزيَّن الـ “توكونوما” بلفائف معلّقة وترتيبات زهور الإيكيبانا (© كاواغوتشي يوكو)

التركيز على المكونات

في مقهى ”تشانوما“، يطلب الزبائن مشروباتهم وحلوياتهم من المنضدة (الكاونتر). ويُعد طبق ”نوكّو ماتشا تيرين“ الأكثر شعبية بلا منازع. يُحضَّر باستخدام شاي من متجر ”أؤيسيتشا“ العريق في منطقة نيشيؤ بمحافظة آيتشي، مما يمنحه نكهة الماتشا الغنية والمميزة. يُقدَّم مع كريمة مخفوقة مُنكّهة بشاي ”الهوجيتشا“ المُحمّص والمدخَّن، ما يمنحه توازناً فريداً بين العمق والنكهة الناعمة.



التيرين الغني بماتشا واللاتيه بنكهة الهوجيتشا – من أشهر الخيارات في تشانوما (© كاواغوتشي يوكو)

أنصح بتناوله إلى جانب لاتيه الهوجيتشا، الذي يمزج ببراعة حلاوة الحليب الطبيعية مع نكهة الهوجيتشا المحمص الغنية. يبتسم مدير المقهى، كاتو هيروشي، ويقول: ”نختار الهوجيتشا المحمص من أجود أوراق الشاي الأولية، المليئة بالأومامي والحلاوة الطبيعية. هدفنا هو أن يتذوق الزبائن النكهة الأصيلة للمكونات في أنقى صورها“.

المشروب الساخن رائع بلا شك، ولكن خلال الصيف، يقدم الإصدار المثلج متعة منعشة لا تقل سحرًا.

وادي نيشي إيكى ـ مجتمع جديد تحت الأبراج الشاهقة

تم افتتاح مقهى ”تشانوما“ في ديسمبر عام 2021.

يقول فوكانو متأملًا: ”أرغب في بناء علاقات مع أشخاص أعرف وجوههم، وأريد أن أفتح هذا المكان للمجتمع ليصبح مساحة يتواصل فيها الناس ويتفاعلون مع بعضهم البعض“.

هذا هو الدافع وراء جهوده في إعادة تطوير الأرض التي يملكها، وتشجيعه لافتتاح متجر مثل ”تشانوما“ في هذا المكان. وقد نجح في تحويل هذا الحي السكني الخفي إلى مجمّع تجاري نابض بالحياة ومُحاط بالخضرة، أطلق عليه اسم ”وادي نيشي إيكى“.

ما الذي يجعل هذه البقعة في إيكيبوكورو ”واديًا“؟ يعود الاسم إلى التباين بين المباني الشاهقة التي تصطف على طول الشارع الرئيسي أمام محطة إيكيبوكورو، والمباني المنخفضة في هذه المنطقة، والتي تبدو كأنها وادٍ أخضر يتوسط جبالًا من الخرسانة. كما يعكس الاسم أيضًا رغبة فوكانو في أن يكون هذا المكان نقطة التقاء لمجموعة من ”الروافد“ المتفرعة، تتجمع لتشكّل مجرى واحدًا يربط بين أشخاص ومرافق متنوعة، ويولد من هذا التنوع شيئًا جديدًا ومبتكرًا.



يقع هذا المقهى في وادٍ حضري أخضر يتوسط المباني، ويُعد بحق واحة في قلب المدينة الصاخبة (© كاواغوتشي يوكو)

تولى استوديو سودو تسويوشي تصميم مقهى تشانوما، مستلهمًا مفهومًا يرتكز على الربط السلس للفضاء المادي. لهذا الغرض، أزالوا الجدار الذي كان يحيط بالحديقة، واستبدلوا بعض الأرصفة المرصوفة بزراعة شجيرات جديدة. هذه الخطوات ساهمت في محو الحدود بين الداخل والخارج، مما خلق بيئة مريحة تجمع بين سحر الداخل وانفتاح الخارج بتوازن متناغم.

وادي نيشي إيكى هو ملاذ يتيح لزواره حرية استكشاف أسلوبهم الفريد في الاستمتاع بالمكان، وهذا هو جوهر جاذبيته الحقيقية.

معرض وادي نيشي إيكى لعام 2023، الذي أُقيم في موقف السيارات المقابل لمقهى تشانومَا، جذب أكثر من 200 طفل للاستمتاع بألعاب المهرجانات، وأطعمة الأكشاك، والثلج المبشور. وتشمل فعاليات أخرى، مثل يوم وادي نيشي إيكى، أكشاك سوق تبيع أطعمة مصنوعة في مطبخ المنشأة المشترك وعروض أخرى للمتعة العفوية.

في مقابلة سابقة أجريت قبل عدة سنوات، عبّر فوكانو عن أمله الواضح قائلاً: ”أريد أن أرى الناس الذين يعيشون في المباني المجاورة لنا ينزلون ويستمتعون في الشارع، وأن أسمع أصوات الأطفال“.

في مايو 2025، اكتمل بناء مبنى سكني جديد ضمن أراضي وادي نيشي إيكى. الطابق الأول يضم بالفعل مستأجرين مثل مطاعم، وصالة رياضية، ومساحة عمل مشتركة. مع هذا الفضاء العام الجديد، الذي يربط السكان بأولئك الذين يأتون للترفيه، يبدو أن اليوم الذي يتحقق فيه هذا الحلم بات قريبًا جدًا.

حديقة لكل الفصول

كان مقهى تشانوما أول نشاط تجاري يفتتح هنا، ليصبح نواة مشروع وادي نيشي إيكى وموضوع فضول الكثيرين. بعيدًا عن كونه منشأة تجارية مصقولة بشكل مثالي، فإنه يجسد مفهوم وادي نيشي إيكى: ”منزل في المدينة للاستمتاع بالمساحات البينية“.

في الحديقة، يشهد الربيع تفتح أزهار الكرز، وتبدأ ثمار الؤمى في النضوج مع بداية الصيف. أما الخريف فهو وقت ظهور الكستناء و اليوزو. عند زراعة الحديقة، يقول فوكانو: ”ركزنا على النباتات التي تثمر، والتي تفقد أوراقها في الخريف، والتي تجذب الفراشات لوضع بيضها“.

هناك بستانيون يعتنون بالأشجار، وأشخاص يروون النباتات في الصباح الباكر، ومن يأتون لكي يكنسوا الأوراق من الشوارع. هذه الحديقة نفسها تتطلب الكثير من الأيدي للعناية بها، ولذلك شكّلت مجتمعًا صغيرًا خاصًا بها.

يقول كاتو: ”يشعرني العمل في هذه البيئة بالراحة. ري النباتات يوميًا يساعدني على رؤية حيوية هذه النباتات عن قرب والشعور بتغير الفصول“.

في مرة من المرات، جاء بعض الزوار الأجانب المقيمين في فندق في إكيبوكورو إلى مقهى تشانومَا لثلاثة أيام متتالية. كانوا يحضرون أصدقاء مختلفين كل يوم، وبحسب ما يبدو، أخبروا كل واحد منهم أن زيارة المقهى أصبحت جزءًا من طقوسهم اليومية الصباحية.



يبدو أن الأجواء ذات الطابع الياباني تأسر الزوار الأجانب (© كاواجوتشي يوكو)

إذا كنت ترغب في زيارة هادئة، فمن الأفضل تجنب عطلات نهاية الأسبوع وزيارة المقهى في صباح يوم من أيام الأسبوع. تحيط بتشانوما مناظر طبيعية تتغير مع فصول السنة، حيث تتفتح أزهار جديدة وتظهر ثمار موسمية. إنه مكان يدعوك للعودة إليه مرارًا وتكرارًا، ومكان يحتضن لحظات السكينة والهدوء.

تشانوما

العنوان: 5-12-3 نيشي-إيكيبوكورو، توشيما، طوكيو

5-12-3 نيشي-إيكيبوكورو، توشيما، طوكيو ساعات العمل: 10:00 صباحًا - 6:30 مساءً (آخر طلب الساعة 6:00 مساءً)

10:00 صباحًا - 6:30 مساءً (آخر طلب الساعة 6:00 مساءً) مغلق: أيام الثلاثاء

أيام الثلاثاء الوصول: 6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة كاناميتشو على خط مترو طوكيو يوراكوتشو؛8 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة جيه آر إيكيبوكورو

6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة كاناميتشو على خط مترو طوكيو يوراكوتشو؛8 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة جيه آر إيكيبوكورو الموقع الإلكتروني: https://www.instagram.com/chanoma11

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المكان كما يُرى من المدخل © كاواجوتشي يوكو)