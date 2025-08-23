اليابان | شركتان يابانيتان ضمن أفضل 10 شركات طيران عالميًا لعام 2025

اقتصاد 23/08/2025

في أحدث تصنيف لأفضل شركات الطيران العالمية لعام 2025، واصلت شركات الطيران اليابانية تألقها على الساحة الدولية. حيث احتلت شركة ”أول نيبون إيرويز“ (ANA) المركز الخامس عالميًا، بينما جاءت شركة ”جابان إيرلاينز“ (JAL) في المركز التاسع، لتثبتا مكانتهما بين نخبة شركات الطيران التي تحظى بثقة المسافرين حول العالم.

التألق في جميع الفئات

أعلنت شركة الاستشارات البريطانية ”سكاي تراكس“ مؤخرًا عن نتائج جوائزها السنوية لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2025، وهي الجوائز التي تُعد منذ إطلاقها عام 1999 الأرفع مكانة في صناعة الطيران العالمية.

وحافظت شركات الطيران اليابانية على حضور قوي في التصنيف؛ إذ جاءت شركة ”أول نيبون إيروايز“ (ANA) في المركز الخامس عالميًا، بينما احتلت شركة ”جابان إيرلاينز“ (JAL) المركز التاسع ضمن قائمة أفضل شركات الطيران.

وتُكرّم جوائز سكاي تراكس الأداء المتميز في مجالات متنوّعة تشمل جودة الخدمات على متن الطائرة، مستوى الراحة، كفاءة الطاقم، وتجربة السفر الشاملة، ما يجعلها مؤشرًا مهمًا على رضا المسافرين حول العالم.

في تصنيف عام 2025 الذي شمل أكثر من 325 شركة طيران حول العالم، تراجعت شركة ”أول نيبون إيرويز“ ANA مركزًا واحدًا لتحل في المرتبة الخامسة بعد أن كانت رابعة العام الماضي، بينما تراجعت ”جابان إيرلاينز“ JAL ثلاثة مراكز لتأتي في المركز التاسع بعد أن كانت سادسة.

ورغم تراجع التصنيف العام، فقد حصدت الشركتان اليابانيتان مراكز متقدمة في الفئات الفردية. ففي فئة أفضل طاقم مقصورة طيران عالمي لعام 2025 جاءت ANA في المركز الثاني وJAL في المركز السابع، كما احتلت ANA المركز الثاني وJAL المركز الثامن في فئة أنظف شركة طيران عالمي. وفي فئة أفضل خدمات المطار العالمية لعام 2025، تفوقت الشركتان اليابانيتان بوضوح، حيث جاءت ANA في المركز الأول تلتها JAL في المركز الثاني.

أما المركز الأول في التصنيف العام فقد ذهب إلى الخطوط الجوية القطرية، التي حافظت على صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي.

أفضل 10 شركات طيران عالمية لعام 2025

الخطوط الجوية القطرية الخطوط الجوية السنغافورية كاثاي باسيفيك طيران الإمارات أول نيبون إيرويز الخطوط الجوية التركية الخطوط الجوية الكورية الخطوط الجوية الفرنسية جابان إيرلاينز الخطوط الجوية هاينان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من سكاي تراكس.

مصادر البيانات

أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2025، أفضل طاقم ضيافة في العالم لعام 2025، أنظف شركة طيران في العالم لعام 2025، أفضل خدمات المطارات في العالم لعام 2025 من سكاي تراكس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)