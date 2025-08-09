اليابان | جناح نيبال: مشاركة المعالم والثقافة من أعلى سطح العالم

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي جناح نيبال، المعروف بـ”سقف العالم“، بجمال ساغارماثا (جبل إيفرست) وتراثه الثقافي العريق. يضم الجناح مواقع التراث العالمي لليونسكو: منتزه ساغارماثا الوطني، وادي كاتماندو، منتزه تشيتوان الوطني، ولومبيني، مسقط رأس بوذا. افتُتح الجناح في 19 يوليو/ تموز 2025 كآخر أجنحة إكسبو 2025، متغلبًا على تحديات مثل نقص المواد وتأخيرات البناء.

تعرض المعروضات مناظر الهيمالايا الخلابة، والفنون البوذية التقليدية، والتنوع الثقافي النيبالي. كما يبرز الجناح الذكرى السبعين للعلاقات النيبالية-اليابانية، مشيدًا بالروابط التاريخية والثقافية بين البلدين. يمكن للزوار تجربة قرع ”الأوعية المغناة“، وهي أدوات طقوسية بوذية تُصدر أصواتًا مهدئة، مما يعزز الأجواء الروحانية.

في مطعم الجناح، يتذوق الزوار أطباقًا نيبالية أصيلة مثل ”مومو“ (فطائر محشوة) و”دال بهات“ (العدس والأرز)، إلى جانب حلويات تقليدية، مقدمة في أجواء تعكس الضيافة النيبالية. يقع الجناح في منطقة ”ربط الحيوات“، ويدعو الزوار لاستكشاف تراث نيبال الروحي والطبيعي، مع إلهام لزيارة هذا البلد الساحر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)