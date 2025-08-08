اليابان | جناح سويسرا... عندما تلتقي الحياة بالكوكب والإنسان المعزز

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يتميز جناح سويسرا بتصميم مبتكر يجمع بين الجمال الطبيعي والتكنولوجيا المتطورة، حيث تبرز خلفية خضراء غنية مستوحاة من مناظر جبال الألب الخلابة. يجذب الجناح الأنظار بست كرات معلقة، بعضها أبيض ناصع والبعض الآخر شفاف، تتنوع أحجامها لتشكل لوحة بصرية مبهرة. وفي مفاجأة مذهلة، لا يتجاوز الوزن الإجمالي للهيكل 450 كيلوغرامًا، مما يجعله المبنى الأقل انبعاثات كربونية في المعرض، ويعكس التزام سويسرا بالاستدامة والابتكار البيئي.

تدور المعروضات حول ثلاثة محاور رئيسية: الحياة، الكوكب، والإنسان المعزز. تبرز إحدى القطع الفنية الرئيسية، وهي صورة ضخمة مقطعة من الورق تصور الحياة في جبال الألب، تعكس التراث السويسري العميق المستوحى من الطبيعة، حيث تتجلى البساطة والجمال في المناظر الجبلية والوديان الخضراء. في الوقت ذاته، يقدم الجناح معروضات علمية متطورة تسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية السويسرية، مثل تقنيات مكافحة التزييف العميق التي تحمي المعلومات الرقمية، وروبوتات صالحة للأكل تمثل مستقبل التكنولوجيا الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى تجربة حسية فريدة تتيح للزوار استنشاق نسخة كيميائية لرائحة المذنبات، مما يعكس الريادة السويسرية في استكشاف الفضاء.

تميمة الجناح هي هايدي، الشخصية الأيقونية المحبوبة عالميًا من رواية يوهانا سبيري الشهيرة، التي ترمز إلى البساطة والانسجام مع الطبيعة. ترحب هايدي بالزوار كدليل رمزي يربط بين التراث السويسري والطموح التكنولوجي. على سطح الجناح، يقع مقهى هايدي الأنيق، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق الجبن السويسري التقليدية، مثل الفوندو والراكليت، إلى جانب حلويات مبتكرة مصنوعة من ألواح كيت كات بنكهات مستوحاة من المطبخ السويسري، مقدمة من شركة نستله، رمز التميز السويسري في صناعة الشوكولاتة.

يوفر الجناح تجربة تفاعلية غامرة تجمع بين الإرث الثقافي والابتكار التكنولوجي، داعيًا الزوار لاستكشاف كيف يمكن للتقاليد والتكنولوجيا أن تتكامل لخلق مستقبل مستدام. من خلال تصميمه الصديق للبيئة ومعروضاته المبتكرة، يعكس جناح سويسرا رؤية بلد يحتفي بجمال طبيعته ويمهد الطريق لتقدم علمي يخدم الإنسانية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)