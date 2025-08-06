اليابان | جناح السنغال: ربط الناس نحو تنمية مستدامة وعادلة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يتمحور جناح السنغال حول فكرة ”ملتقى يوحد الناس من أجل تنمية مستدامة وعادلة“. تعرض مقاطع الفيديو واللوحات المصورة الصناعات الرئيسية في السنغال اليوم، إلى جانب أهدافها التنموية الطموحة حتى عام 2050. كما تسلط الضوء على دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وهي أول حدث أولمبي يُقام في إفريقيا، مما يعكس مكانة السنغال الريادية.

يستمتع الزوار باستكشاف معروضات من منتجات مصنوعة من جلود الثعابين والتماسيح بألوان زاهية، بالإضافة إلى تذوق أطباق ومشروبات مستوحاة من فاكهة الماد السنغالية الشهيرة.

قبل مغادرة الجناح، يُنصح الزوار برفع أنظارهم لتأمل لوحتين فنيتين معلقتين. تصور اللوحة اليسرى محمية دجودج الوطنية للطيور، وهي موقع تراث عالمي تابع لليونسكو، حيث تهاجر ثلاثة ملايين طائر من 365 نوعًا. أما اللوحة اليمنى فتعرض جزيرة غوري، التي كانت مركزًا رئيسيًا لتجارة الرقيق سابقًا، ولا تزال تحتفظ بمباني منازل العبيد كموقع تراث عالمي يذكّر بمأساة إنسانية. يعكس الجناح عزم السنغال على السير نحو مستقبل مشرق مع استذكار دروس الماضي.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)